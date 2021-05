Séché Environnement reçoit le prix 'Greentech & Énergies'

Séché Environnement reçoit le prix 'Greentech & Énergies'









Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Le 27 avril, se tenait le sommet 2021 des entreprises de croissance. À cette occasion la stratégie d'innovation du Groupe dans le domaine de l'économie circulaire et de la production d'énergie à partir des déchets a été saluée par le prix Greentech & Énergies. Parmi plus de 200 entreprises préalablement sélectionnées par l'agence de notation Leaders League, les journalistes du magazine Décideurs et un jury d'experts ont choisi cette année de distinguer le groupe Séché Environnement dans la catégorie Greentech & Énergies.

Outre la croissance du chiffre d'affaires de 440 millions d'euros en 2015 à 560,5 millions d'euros en 2018 ( il est de 673 millions d'euros en 2020 ), ils ont examiné de nombreux critères : de la profitabilité à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, en passant par la création d'emploi ou encore l'innovation.