Séché Environnement : projet validé

Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Séché Environnement grimpe de 2% à 34,90 euros ce lundi, alors que la préfecture de l'Aveyron et le Comité départemental de l'environnement, des risques sanitaires et ont validé le projet Solena, porté par les sociétés Séché et Sévigné... Séché Environnement avait remporté en janvier dernier un appel d'offres émis par le Sydom de l'Aveyron pour la construction et l'exploitation d'un équipement de valorisation et de traitement des déchets ménagers, rappelle Portzamparc qui souligne qu'en partenariat avec le groupe local de travaux publics Sévigné, la DSP nommée Solena va gérer un pôle dédié à la valorisation des déchets : 1/ les matières recyclables (plastiques, papiers-cartons, métaux ferreux et non-ferreux) ; 2/ les matières organiques (compost) ; 3/ l'énergie (méthanisation) ; 4/ les CSR (combustibles solides de récupération) pour alimenter des chaudières et des cimenteries... Une petite installation de stockage permettra de gérer la fraction non valorisable, très minoritaire. Le volume annuel est estimé à 85.000 tonnes. Selon des informations de presse, le contrat porte sur un total de 189 ME (pour l'investissement) sur 25 ans. Les travaux doivent démarrer en 2021 pour une mise en service prévue en 2023.

"Ce projet, désormais confirmé, est l'un des rares à voir le jour et à assurer de la croissance de capacité en France (75% du CA). Cette zone géographique est mature, les volumes sont stables et les nouvelles autorisations de capacités sont rares. Il pourrait ainsi représenter, sous l'hypothèse d'un partenariat 50/50 avec Sévigné, 0,5% de CA supplémentaire" commente Portzamparc qui vise un cours de 47 euros sur le dossier en restant à l'achat.