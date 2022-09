Séché Environnement progresse après la révision des prévisions du groupe à la hausse

(Boursier.com) — Séché Environnement grimpe de 3,3% à 83,40 euros ce mardi matin, alors que le groupe a fait part d'une croissance soutenue et d'une forte hausse de ses résultats semestriels. La performance commerciale est marquée par un CA contributif de 429 ME (+21% vs 30/06/21). L'EBE est de 100 ME, soit 23% du CA ce qui représente une hausse de 23% comparé au 30/06/21. Le ROC s'établit à 48 ME, soit 11% du CA (+45% vs 30/06/21). La performance bénéficiaire est marquée par un RN pdg de 25 ME, soit 6% du CA (+87% vs 30/06/21). Le Cash flow opérationnel récurrent ressort à 89 ME (+41% vs 30/06/21). Le levier financier représente 2,7x.

Le groupe a revu au passage ses objectifs de croissance et de rentabilité en hausse pour 2022 avec un Chiffre d'affaires contributif en croissance organique comprise entre +5% et +10% et un EBE compris entre 23% et 24% du chiffre d'affaires contributif (à périmètre constant). Le levier financier devrait être maintenu à 2,7x (hors acquisitions).