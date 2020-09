Séché Environnement : prix attractif

(Boursier.com) — Séché Environnement reste stable sur les 33 euros ce jeudi, alors que le holding de contrôle, Groupe Séché, a annoncé que la société ICM SA s'était portée vendeur auprès d'elle d'un bloc d'actions Séché Environnement.

En conséquence, Groupe Séché se trouve détenir deux promesses unilatérales de ventes d'actions conclues le 15 septembre 2020, par lesquelles ICM s'engage irrévocablement à céder à Groupe Séché 784.407 actions, représentant 9,98% du capital et 6,94% des droits de vote de la société sur la base du capital et des droits de vote existant au 31 juillet 2020, à un prix unitaire de 44 euros par action, si Groupe Séché en fait la demande dans les conditions prévues comme suit :

- pour un nombre de 220.000 actions, à tout moment, à compter du 15 septembre 2020 et au plus tard le 15 septembre 2023 ;

- pour un nombre de 564.407 actions, à tout moment, à compter du 23 décembre 2020 et au plus tard le 15 septembre 2023.

Groupe Séché SAS détient à ce jour 59,04% du capital et 71,34% des droits de vote de Séché Environnement sur la base du capital et des droits de vote existant au 31 juillet 2020.

"Après le rachat de la part de la CDC, la famille se laisse la possibilité de se renforcer une nouvelle fois au capital, confirmant le caractère pérenne de son engagement" commente Portzamparc qui poursuit : "Le prix nous semble attractif au regard de l'horizon de temps et notre objectif de cours (47 euros). ICM détient ce niveau de capital depuis fin mars 2019, alors que le cours était inférieur à 30 euros/action". L'analyste reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 47 euros.