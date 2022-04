Séché Environnement : perspectives confirmées

(Boursier.com) — Séché Environnement monte de 0,8% à 71 euros ce mercredi, alors qu'au 31 mars, le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 millions d'euros (183,7 ME un an plus tôt), en progression de +23,4%. Le chiffre d'affaires contributif s'est établi à 209,1 millions d'euros marquant une progression de +21,3% par rapport à la même période de l'an passé (172,4 ME). A périmètre et change constant, le chiffre d'affaires contributif affiche une progression dynamique (+13,7%) qui reflète un bon niveau d'activité sur l'ensemble des périmètres géographiques, des filières et des activités.

Sur la période, la France (CA contributif +6,9% à périmètre constant) confirme la solidité de ses marchés industriels et de collectivités soutenus par la croissance de l'économie circulaire et le dynamisme des activités de services. A l'International (CA +29,5% à périmètre et change constants), le Groupe bénéficie d'une bonne orientation de ses activités sur l'ensemble de ses zones géographiques.

Perspectives de croissance confirmées

Ce bon début d'année conforte les perspectives de croissance de Séché Environnement pour l'exercice en cours. Positionné sur les marchés de l'Economie circulaire et de la Décarbonation, et acteur de la relocalisation industrielle dans une logique de transition écologique, le Groupe répond aux enjeux des territoires en fournissant aux acteurs économiques, industriels ou collectivités, des ressources régénérées bas carbone, matières premières ou énergie, dans un contexte géopolitique qui accentue le renchérissement des ressources d'origine fossile et renforce l'attractivité des solutions proposées par le Groupe.

Les métiers de Séché Environnement, activités essentielles pour la protection de l'environnement et réponses aux obligations réglementaires en faveur de la transition écologique, affichent dès lors une forte résilience même en cas de retournement défavorable du cycle économique, en particulier en France.

Confiance réaffirmée

Séché Environnement réaffirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs de croissance de son activité en 2022, avec une croissance organique comparable sur l'exercice en cours aux tendances observées au second semestre 2021.

"Le groupe maintient à ce stade sa guidance 2022 d'une croissance d'environ 5%, ce qui semble conservateur au regard de ce bon T1" commente Portzamparc qui estime que certains indicateurs avancés sur la santé de l'économie en France (69% du CA), comme le nombre de contrats attribués dans la dépollution en France, l'incite à la prudence même si l'activité n'est pas touchée à ce stade... "Les perspectives à l'international restent très bonnes, ce qui conduit Séché Environnement à confirmer ses investissements pour augmenter les capacités en Italie et en Afrique du Sud notamment. À ce stade nous laissons nos prévisions et notre TP inchangés", de quoi viser un cours de 83,40 euros en restant à l'achat.