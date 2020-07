Séché Environnement : performance contrastée

(Boursier.com) — Séché Environnement recule de 1,2% à 36,40 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires en recul de -5% (en données brutes) au 30 juin, avec une résilience des activités confirmée en France, mais des situations contrastées à l'international. Avec un chiffre d'affaires contributif de 313,6 ME au 30 juin 2020, en léger recul de -4,9% par rapport au 30 juin 2019, Séché Environnement démontre la résilience de ses activités de valorisation et de traitement de déchets, notamment en France.

En effet, Séché Environnement exerce des activités essentielles de gestion du risque environnemental et sanitaire et adresse un coeur de clientèle industrielle aux activités stratégiques et peu cycliques (énergie, santé, pharmacie, chimie... pour 35% du chiffre d'affaires en 2019) qui ont poursuivi leurs activités pendant la crise tandis que les Collectivités et les Services à l'Environnement (36% du chiffre d'affaires consolidé en 2019) se caractérisent par la rémanence de leurs marchés.

La symétrie entre les évolutions des périmètres (CA France : -5% et CA International : -4,6%) masque toutefois des situations contrastées entre les géographies et les activités sur la période.

La poursuite des tendances actuelles en France permet d'anticiper un 2nd semestre de bonne facture et pour ce périmètre, un rattrapage au moins partiel de la contraction d'activité constatée au 1er semestre.

A l'International, les incertitudes qui pèsent sur la vigueur de la reprise de certaines zones géographiques conduisent à envisager un chiffre d'affaires 2020 en retrait par rapport à 2019.

Ces perspectives permettent à Séché Environnement de maintenir ses attentes en matière d'activité pour 2020, avec un objectif de chiffre d'affaires contributif en bas de la fourchette initiale de 650 ME-700 ME.

Impact ponctuel négatif

Compte tenu de la résilience de l'activité constatée au 1er semestre mais également des surcoûts ponctuels liés à la crise sanitaire et des incertitudes qui demeurent sur l'ampleur de la reprise à l'international au 2nd semestre, le groupe anticipe un impact négatif ponctuel qui pourrait atteindre 1% du chiffre d'affaires sur l'EBE cible de 2020 initialement attendu à 20% du chiffre d'affaires.

Séché Environnement reste confiant sur sa capacité à atteindre ses objectifs à horizon 2022, qui ciblent notamment un chiffre d'affaires consolidé entre 750 et 800 ME, dont 30% réalisé à l'International, et un EBE compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif.

Au 30 juin 2020, Séché Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 313,8 ME (342,3 ME un an plus tôt). Le chiffre d'affaires consolidé publié intègre un chiffre d'affaires non contributif à hauteur de 0,2 ME.

"Le S2 devrait être meilleur avec une reprise constatée en France et une capacité de rattrapage pour SOLARCA par exemple" commente Portzamparc qui souligne que l'Amérique latine devrait cependant limiter le rebond des volumes et du CA... "Nos prévisions sont inchangées sur le CA et légèrement abaissées sur la rentabilité (EBITDA 126,7 ME vs 133,2 ME précédemment)" conclut l'analyste qui vise un cours de 47 euros en restant à l'achat sur le dossier.

De son côté, Oddo BHF a abaissé sa recommandation sur Seche à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 38 à 36 euros.