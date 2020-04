Séché Environnement : message reçu !

Séché Environnement : message reçu !









Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Séché Environnement grimpe de 7,7% à 35,50 euros ce mercredi, alors que le CA du T1 est ressorti supérieur aux attentes de Portzamparc (162,8 ME), tant sur la croissance organique (+2,5%) que sur la contribution de Mecomer (13,6 ME +26%). Le groupe maintient ainsi sa guidance 2020 (CA 650-700 ME marge EBE 20%, génération de cash à 35% de l'EBE et DFN/EBE 3 fois) majoritairement atteinte dès 2019, sous l'hypothèse d'une suivie d'une reprise d'activité en France à partir de la 2e quinzaine de mai et dans les autres pays courant mai puis d'un S2 "normal".

Les objectifs 2022 (CA 750-800 ME dont 30% à l'international, marge EBE 21-22%, génération de cash à 35% de l'EBE et DFN/EBE <3x) sont également confirmés. Le contexte sanitaire pèse plus particulièrement sur les activités de chantiers (dépollution) et travaux, de nettoyage chimique (Solarca), de stockage (30 à 50% des volumes habituels en avril) alors que les activités de traitement et d'incinération résistent mieux. Géographiquement, l'Italie reste dynamique, avec une stabilité au Chili mais un fort impact du confinement au Pérou, en Espagne et en Afrique du Sud, qui subit également une dépréciation de sa monnaie...

Le bilan du groupe reste solide et le dividende (0,95 euro) est maintenu.

Portzamparc estime que le T1 et le message sont "rassurants" ... "Le T2, plombé par le mois d'avril, devrait être particulièrement faible, mais un rattrapage est possible sur la fin d'année. À ce stade nos estimations restent inchangées (CA -5,9%, EBE-1,6%, ROC -11%)" de quoi viser un cours de 47 euros en restant à l'achat sur le dossier, conclut l'analyste.

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, la société a informé ses actionnaires que son Assemblée générale mixte convoquée le 30 avril 2020 à 10 heures se tiendrait hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.