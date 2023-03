Séché Environnement : marge d'EBE de 22,6% en 2022

(Boursier.com) — Séché Environnement a annoncé un chiffre d'affaires contributif 2022 de 895,3 ME, en hausse de +21,7% en données publiées et de +14,4% à périmètre et change constants par rapport à 2021.

Au cours de l'exercice 2022, le Groupe a poursuivi une politique dynamique de croissance externe avec l'acquisition d'environ 90 MEUR de chiffre d'affaires en année pleine et a accru son offre commerciale en intégrant de nouvelles activités dans les métiers de l'économie circulaire ou des services environnementaux.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) atteint 201,6 ME, soit 22,6% du chiffre d'affaires contributif, marquant une hausse de +18,4% sur un an. À périmètre constant, il ressort en hausse de +15,2% (à change constant), pour atteindre 197,5 ME, soit 23,3% du chiffre d'affaires contributif. Séché Environnement explique cette légère amélioration de la rentabilité opérationnelle brute par la solide contribution du périmètre France et la forte progression de la rentabilité opérationnelle brute à l'International.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à 91,3 ME, soit 10,2% du chiffre d'affaires contributif marquant une forte hausse de +27,7% en données publiées par rapport à 2021 (71,5 ME, soit 9,7 % du chiffre d'affaires contributif). Le Résultat net part du Groupe s'établit à 44,6 ME, soit 5% du chiffre d'affaires contributif (28,4 ME et 3,9% du chiffre d'affaires contributif un an plus tôt). Le dividende est porté de 1 euro par action à 1,10 euro par action, il sera détaché le 7 juillet et sera mis en paiement à compter du 11 juillet 2023.

Séché Environnement anticipe cette année un chiffre d'affaires contributif à un niveau proche de 1 milliard d'euros avec un taux de marge d'EBE proche de 22%.