Séché Environnement : le marché applaudit

(Boursier.com) — Séché Environnement est recherché en début de séance avec un titre qui s'adjuge plus de 5% à 55,4 euros. Il faut dire que le groupe mayennais a rehaussé ses prévisions annuelles après une excellente première partie d'exercice. Sur la période, la société a enregistré un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 81,1 ME, soit 22,9% du chiffre d'affaires contributif, en hausse de 50,7% sur un an, pour un chiffre d'affaires contributif de 354,7 ME, en progression de +18,4% (+15% en organique). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 13,5 ME, soit 3,8% du chiffre d'affaires contributif contre une perte nette de 0,9 ME au 30 juin 2020 (et un bénéfice net de 7,6 ME au 30 juin 2019).

Le management pense atteindre, avec un an d'avance, la plupart des objectifs d'activité et de rentabilité opérationnelle initialement fixés pour 2022. Il se dit confiant dans la poursuite de sa croissance en France et à l'International, dans la progression pérenne de ses marges opérationnelles et dans la poursuite de l'amélioration de sa solidité bilancielle et de sa flexibilité financière. Un nouvel objectif de marge brute opérationnelle est annoncé entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif (y compris TGAP).

Oddo BHF parle d'excellents résultats et maintient logiquement son avis 'surperformer' et son objectif de 60 euros. En dépit du parcours boursier (+31% depuis le premier janvier), la valorisation reste modeste (4,9x l'EBITDA 2022 et 11,8x l'EBIT) au regard des références historiques (respectivement 6,5x et 14x) d'autant plus que le groupe connait une nette accélération de ses résultats et qu'il élargit progressivement son périmètre avec des acquisitions relutives.

Portzamparc revalorise de son côté le dossier de 58,3 à 64,5 euros et reste à l''achat'.