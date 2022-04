Séché Environnement : le détachement du coupon est prévu le 8 juillet

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Séché Environnement se tiendra, le 29 avril à 10h, à Changé.

La tenue de l'Assemblée générale s'effectuera en conformité avec les règles relatives à la situation sanitaire. Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la société.

Les projets de résolutions, approuvés par le Conseil d'Administration de Séché Environnement du 4 mars 2022 et soumis à l'Assemblée générale des actionnaires, ainsi que tous les documents et renseignements concernant l'Assemblée sont disponibles sur le site Internet de la société, rubrique Assemblée Générale du 29 avril. L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a d'ores et déjà été publié le 23 mars au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). L'avis de convocation sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et dans un journal d'annonces légales le 8 avril 2022. Ces avis pourront être consultés sur le site Internet de la Société, également à la rubrique Assemblée Générale du 29 avril 2022. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte figurent dans ces avis.

Dividende

Notamment, Séché Environnement proposera aux actionnaires, un dividende porté à 1 euro par action sur la base d'un résultat par action de 3,64 euros (1,77 euro en 2020). Le détachement du coupon interviendra le vendredi 8 juillet. Le dividende sera mis en paiement le mardi 13 juillet.