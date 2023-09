Séché Environnement : le compte est bon ?

(Boursier.com) — Séché Environnement rebondit de plus de 4% à 109,60 euros ce vendredi, alors que le broker Oddo BHF a ajusté sa cible sur le dossier de 135 à 130 euros avec un avis qui reste à 'surperformer'. Le groupe a fait part d'une croissance organique au S1 avec un CA contributif de 492 ME, en hausse de 9% comparé au 30/06/22. Les Marges opérationnelles restent élevées, avec un EBE de 102 ME (soit 23% du CA) en hausse de 5% rapporté à juin 2022. Le ROC est de 45 ME, soit 11% du CA, en progression de 3%. La situation financière est confortée avec un Cash Flow disponible à 45% de l'EBE +81% vs. 30/06/22.

Portzamparc a souligné la stabilité des résultats comparé à la progression de l'activité, mais ce dernier insiste sur la saisonnalité du CA (52/55% du CA réalisé au S2) et estime que les résultats restent s"atisfaisants en termes de performance sous-jacente". De quoi camper sur un avis à "conserver" sur le dossier.