Séché Environnement : l'occasion fait le larron

(Boursier.com) — Veolia (+3%) et Séché Environnement (+6%) ont salué en bourse la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle Séché Environnement s'est engagé à acquérir des activités de Veolia dans les services de traitement des eaux industrielles en France, qui constituent le dernier volet des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 40 millions d'euros et sera financé sur la trésorerie disponible de Séché Environnement.

"Cet accord marque la mise en oeuvre du dernier volet des cessions demandées par la Commission européenne dans le cadre du rapprochement avec Suez. Le montant total des cessions en cours de réalisation s'élève à environ 920 millions d'euros. Cela témoigne de la grande qualité des actifs et d'une forte dynamique concurrentielle du secteur des services à l'environnement en France" a déclaré Claude Laruelle, Directeur général adjoint en charge des finances de Veolia.

Les actifs cédés comprennent un portefeuille de contrats conclus avec des industriels, extériorisant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros pour un EBITDA de l'ordre de 4 millions d'euros. Ces contrats intègrent l'ensemble des métiers du cycle de l'eau industrielle (notamment le traitement d'effluents, la fourniture d'eaux de process, le facility management - y compris la gestion de déchets - et les opérations de maintenance), permettant d'offrir aux industriels des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion déléguée du cycle de l'eau.

L'opération sera réalisée dans le respect des engagements sociaux pris par Veolia et entièrement confirmés par Séché Environnement. Il s'agit notamment de la garantie d'emploi et du maintien des avantages sociaux pour une durée de 4 ans.

Elle est soumise à la réalisation des consultations des instances représentatives du personnel de Veolia, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

A l'issue de l'opération, Veolia restera un acteur majeur du segment des eaux industrielles en Europe. Séché Environnement conforte, en France, sa position d'acteur de référence au service des industriels sur ces métiers.

"Une seconde acquisition pour Séché, qui profite de la fusion Veolia-Suez pour étendre ses compétences dans les métiers de l'eau" souligne Portzamparc qui rappelle que le groupe, à travers sa filiale Séché Eco Services, était déjà présent dans la gestion d'effluents (pour environ 20 ME de CA), mais intègre ici des expertises en amont, dans la gestion de l'eau industrielle. "Le durcissement des contraintes règlementaires dans les métiers de l'eau pourrait accélérer la tendance à l'externalisation de ces activités" poursuit l'analyste qui vise un cours de 83,40 euros en restant acheteur sur le dossier.