Séché Environnement : contrat salué

(Boursier.com) — Séché Environnement monte de 1% ce vendredi à 40,40 euros, alors que selon plusieurs sources, Séché et Brangeon Environnement ont été choisis pour exploiter le futur centre de tri interrégional de Loublande, près de Cholet...

Les responsables d'UniTri, la société publique locale qui associe 9 collectivités et 4 syndicats de gestion de déchets de l'Ouest, ont retenu cette candidature conjointe parmi 4 offres (Suez, Paprec et Urbaser Environnement). La performance dans le tri des déchets a été déterminante dans le choix de l'exploitant... Le contrat est attribué pour 6 ans (2023-2028) plus deux années optionnelles. Le marché s'élève à près de 70 ME, dont un peu plus de la moitié pour la création d'un centre de tri de 48.000 tonnes, qui accueillera les déchets recyclables de plus d'un million d'habitants.

La construction débutera mi-2020 pour une mise en service complète prévue en janvier 2023. "Ce projet reste peu significatif (<1% du CA de Séché) mais illustre la poursuite des projets, y compris en France, la volonté de saisir les opportunités et d'étendre le maillage géographique" commente Portzamparc qui vise un cours de 43,70 euros en restant acheteur.

Fin 2019, le groupe avait confirmé ses objectifs 2019 et 2020 et tracé sa trajectoire économique et financière à horizon 2022... Une feuille de route qui passe par un objectif ambitieux de marge 2022 (21 à 22% d'EBE), mais déjà réalisé dans le passé (plus de 23% sur la période 2004-2012), tandis que l'international va poursuivre sa montée en puissance...