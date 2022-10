Séché Environnement : conforté dans sa dynamique de croissance

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2022, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 233,7 millions d'euros (197,1 ME un an plus tôt). Ce chiffre d'affaires consolidé publié intègre un chiffre d'affaires non contributif de 19,5 ME (13,7 ME un an plus tôt).

Sur la période, Séché Environnement a donc réalisé un chiffre d'affaires contributif de 214,2 ME en progression de +16,7% en données publiées et de +12% à périmètre et change constants par rapport à la même période de l'an passé (183,5 ME). Le chiffre d'affaires contributif est en hausse de +10,8% à périmètre constant en France. A l'International, le trimestre extériorise une progression dynamique, en croissance organique de +15,2%, porté par la forte reprise des activités de Solarca, tandis que l'Europe et l'Afrique du Sud confortent leur bonne orientation.

Sur les 9 premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires contributif de 643,4 ME, la croissance de l'activité consolidée de Séché Environnement ressort à +19,6% en données publiées et +13,4% à périmètre et change constant.

Perspectives

Le 3e trimestre conforte la dynamique de croissance de Séché Environnement sur les marchés porteurs de l'Economie circulaire et de la décarbonation de l'économie.

Les prochains mois devraient être caractérisés en France, par le retour à un rythme de croissance plus normatif et à l'International, par des effets de reprise toujours soutenus chez Solara et par la bonne orientation des activités en Europe et en Afrique du Sud.

L'activité du 3e trimestre conforte Séché Environnement dans ses objectifs pour l'exercice 2022. Le groupe prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires contributif en haut de son objectif de croissance compris entre +5% et +10% par rapport à 2021.