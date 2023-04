Séché Environnement : confirme son ambition de 1 MdE de chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, le chiffre d'affaires contributif de Séché Environnement s'établit à 249,3 millions d'euros marquant une progression de +19,2% par rapport à la même période de l'an passé (209,1 ME).

A périmètre et change constant, le chiffre d'affaires contributif affiche une progression soutenue (+11,9%), qui reflète la poursuite d'un haut niveau d'activité du Groupe sur ses principales zones géographiques.

Le 1er trimestre 2023 confirme la poursuite des tendances positives des derniers mois de 2022 avec le maintien d'un haut niveau d'activité de Séché Environnement sur la plupart de ses marchés et de ses zones géographiques.

En France, le Groupe bénéficie pleinement de son positionnement sur les marchés durablement porteurs de l'économie circulaire et de la décarbonation et enregistre une forte croissance de ses activités de services à l'environnement. A l'International, le Groupe Séché confirme globalement la bonne orientation de ses marchés au regard de la base exigeante du 1er trimestre 2022.

Perspectives de croissance confortées

Ce bon début d'année conforte les attentes du Groupe Séché Environnement pour l'exercice 2023. Alors que le 2ème trimestre devrait de nouveau constituer une base de comparaison élevée pour les activités en France et à l'International, Séché Environnement réaffirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs de croissance de son chiffre d'affaires contributif en 2023.

Séché Environnement confirme ainsi son anticipation d'une croissance organique de son chiffre d'affaires contributif de l'ordre de 5% sur son périmètre historique, pour viser un chiffre d'affaires contributif proche de 1.000 ME, y compris la contribution 'prorata temporis' des périmètres acquis courant 2022 et début 2023.