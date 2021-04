Séché Environnement confirme ses perspectives pour 2021

Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Le bon début d'année 2021 conforte les attentes de Séché Environnement pour l'exercice 2021. Avec un chiffre d'affaires contributif à périmètre constant de 170 millions d'euros (165,7 ME au 31 mars 2020), marquant, marquant une progression de +2,6% (données brutes) et +3,6% à change constant, Séché Environnement confirme au 1er trimestre 2021, l'accélération de sa croissance organique constatée depuis le milieu de l'exercice 2020.

Cette bonne performance n'intègre pas la contribution de Spill Tech, société sud-africaine qui est en cours d'acquisition. La croissance du 1er trimestre est portée par la France, qui bénéficie de la bonne orientation des marchés, du niveau élevé des productions industrielles et des effets positifs liés à la mise en oeuvre de l'économie circulaire. L'International affiche des situations encore contrastées avec le retour des activités à des niveaux normatifs en Europe et en Afrique du Sud, un niveau d'activité toujours en retrait sensible en Amérique Latine, alors que Solarca fait preuve d'un fort rebond de ses opérations (Services aux Industriels) dans le Reste du Monde.

Le chiffre d'affaires consolidé -avant consolidation de Spill Tech- est de 180,8 ME (172,9 ME un an plus tôt).

Perspectives favorables confirmées

Ce bon début d'année conforte les perspectives de croissance de Séché Environnement pour l'exercice en cours. Le groupe prévoit ainsi d'accélérer son rythme de croissance organique sur l'ensemble de l'année, avec une base favorable à partir du 2è trimestre 2020.

A périmètre réel, l'exercice 2021 enregistrera également la contribution de Spill Tech, en cours d'acquisition avec un chiffre d'affaires annuel attendu de l'ordre de 30 ME au titre de son exercice 2021, clos le 28 février 2022.

Séché Environnement confirme également son objectif de marge d'EBE pour 2021 de l'ordre de 21% du chiffre d'affaires.