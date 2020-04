Séché Environnement : AG mixte du 30 avril à huis-clos

Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, Séché Environnement a informé ses actionnaires que son Assemblée générale mixte convoquée le 30 avril 2020 à 10 heures se tiendrait hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La Société informe les actionnaires que le Directeur général, sur délégation du Conseil d'administration, a désigné ce jour en qualité de Scrutateurs : le FCPE Séché Croissance, actionnaire, représenté par Monsieur Manuel Andersen, ainsi que Monsieur Philippe Valletoux, administrateur et actionnaire.

Le Bureau de l'Assemblée générale sera donc composé comme suit :

Monsieur Joël Séché, Président du Conseil d'administration : Président de l'assemblée,

FCPE Séché Croissance, représenté par Monsieur Manuel Andersen, et Monsieur Philippe Valletoux : Scrutateurs,

Monsieur Arnaud Bouliou, membre de la Direction juridique : Secrétaire de l'Assemblée.

Agenda

Assemblée générale mixte : 30 avril 2020

Chiffre d'affaires au 30 juin : 28 juillet 2020 après Bourse.