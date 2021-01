Séché Environnement acquiert Spill Tech en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Sous réserve de la levée des conditions suspensives, Séché Environnement annonce l'acquisition de Spill Tech, leader des services d'urgence environnementale et de dépollution en Afrique du Sud. Spill Tech, qui est spécialisée dans la gestion des déchets dangereux, complète l'offre de services à l'environnement que le Groupe propose à sa clientèle industrielle en Afrique australe en proposant notamment des services à forte valeur ajoutée de nettoyage industriel, de décontamination de sites, de dépollution maritime et de traitement de sols pollués.

A travers son réseau de 16 implantations et ses 1.300 collaborateurs hautement qualifiés, Spill Tech répond à tout moment, sur l'ensemble du territoire sud-africain, aux défis de l'urgence environnementale pour protéger les personnes, les équipements et l'environnement des conséquences d'accidents industriels ou de pollutions historiques.

Grâce à sa capacité d'intervention rapide (le plus souvent en moins d'une heure), Spill Tech apporte des solutions parfaitement adaptées aux risques posés par les accidents environnementaux et leurs conséquences, tels que les déversements de matières dangereuses, sur la terre comme en mer. Spill Tech déploie également une offre de services à forte valeur ajoutée pour le nettoyage ou la décontamination de sites industriels, la dépollution des sols et la gestion des déchets dangereux.

Les métiers de Spill Tech s'inscrivent ainsi en parfaites synergies industrielles, géographiques et commerciales avec l'offre de Interwaste, filiale de Séché Environnement depuis 2019 et 2ème opérateur de la gestion de déchets en Afrique du Sud, dont ils complètent la chaine de valeurs en amont. S'appuyant sur des procédures de certification répondant aux normes internationales les plus élevées, notamment ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Spill Tech est présente auprès d'une clientèle industrielle de grandes entreprises sud-africaines et internationales des secteurs de l'extraction pétrolière et de la pétrochimie, avec entre autres, les accréditations de Sasol, Total, BP, Engen ou encore Shell...

L'acquisition de Spill Tech représente une opportunité complémentaire pour renforcer nos positions en Afrique du Sud, en particulier sur les services environnementaux à forte valeur ajoutée à destination de notre coeur de clientèle industrielle. Entreprise en croissance forte, rentable et durable, dotée d'une solide culture d'excellence environnementale, Spill Tech s'affirme chaque année plus fortement comme l'opérateur de référence sur des métiers très techniques et à fortes barrières à l'entrée. Avec les complémentarités industrielles et commerciales qui seront mises en oeuvre entre Spill Tech et Interwaste, Séché Environnement se positionne désormais en acteur majeur et incontournable des métiers de l'Environnement et de la gestion de déchets en Afrique australe , commente Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement.

Entreprise en forte croissance (avec un chiffre d'affaires en croissance moyenne de +40% par an entre 2018 et 2020), Spill Tech devrait contribuer en 2021 au chiffre d'affaires consolidé de Séché Environnement à hauteur de 29 ME environ, à l'EBE consolidé à hauteur de 7,9 ME et au résultat net consolidé à hauteur de 4,6 ME.

L'acquisition sera financée par tirage sur la ligne existante de facilité de crédit bancaire.

Sous réserve de la levée des conditions suspensives et notamment de l'approbation des Autorités compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant mars 2021.