Séché Environnement acquiert 8 centres opérationnels de maintenance auprès de Veolia









Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Séché Environnement a conclu un accord avec le Groupe Veolia en vue de l'acquisition de 8 centres opérationnels spécialisés dans la maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement en Ile-de-France, qui appartenaient à la société Osis-IDF, filiale de Veolia.

Pour Séché, l'acquisition de ces 8 centres, regroupés sous l'appellation "Agence Osis-IDF Collectivité", complète sa gamme de services à l'environnement avec de nouveaux métiers porteurs et étend son maillage géographique à l'Ile-de-France à travers une entreprise leader sur ses marchés.

L'Agence Osis-IDF Collectivité, spécialisée en maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement, bénéficie d'un maillage bien réparti qui lui permet de servir une clientèle diversifiée et récurrente réunissant principalement des collectivités, des organismes publics, des opérateurs de distribution d'eau, mais aussi des industriels ou encore des professionnels de l'immobilier. Grâce à ses 218 collaborateurs de terrain et à sa flotte d'engins techniques lui permettant d'adresser une large gamme de prestations, cette agence se positionne en opérateur de 1er plan sur les marchés les plus techniques.

Portée par des marchés en croissance qui privilégient les opérateurs innovants et digitalisés, l'Agence Osis-IDF Collectivité connaît une progression régulière de son chiffre d'affaires. Elle s'appuie également sur un portefeuille de contrats sécurisés et fortement récurrents. Ainsi, son chiffre d'affaires progresse en moyenne de +7% par an depuis 2017, hors 2020. L'Agence Osis-IDF Collectivité devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 ME au titre de l'exercice en cours, extériorisant une croissance de l'ordre de 10% par rapport à 2020. L'Ebitda est attendu est à environ 4 ME pour 2021, avec un Ebit du même ordre.

Séché Environnement s'est engagée irrévocablement auprès de Osis-IDF à acquérir l'Agence Collectivité sous réserve, entre autres, de l'approbation de l'Autorité de la Concurrence et de la réalisation des obligations d'informations des Instances Représentatives du Personnel.

L'acquisition devrait être finalisée début 2022. Son financement sera réalisé sur la trésorerie disponible du Groupe, sans incidence significative sur la position de liquidité ou sur le levier financier.