Séché Environnement accuse le coup après la décision d'un analyste

(Boursier.com) — Séché Environnement recule de 4,5% à 103 euros après avoir annoncé un chiffre d'affaires contributif 2022 de 895,3 ME, en hausse de +21,7% en données publiées et de +14,4% à périmètre et change constants par rapport à 2021.

Au cours de l'exercice 2022, le Groupe a poursuivi une politique dynamique de croissance externe avec l'acquisition d'environ 90 MEUR de chiffre d'affaires en année pleine et a accru son offre commerciale en intégrant de nouvelles activités dans les métiers de l'économie circulaire ou des services environnementaux.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) atteint 201,6 ME, soit 22,6% du chiffre d'affaires contributif, marquant une hausse de +18,4% sur un an. À périmètre constant, il ressort en hausse de +15,2% (à change constant), pour atteindre 197,5 ME, soit 23,3% du chiffre d'affaires contributif. Séché Environnement explique cette légère amélioration de la rentabilité opérationnelle brute par la solide contribution du périmètre France et la forte progression de la rentabilité opérationnelle brute à l'International.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à 91,3 ME, soit 10,2% du chiffre d'affaires contributif marquant une forte hausse de +27,7% en données publiées par rapport à 2021 (71,5 ME, soit 9,7 % du chiffre d'affaires contributif). Le Résultat net part du Groupe s'établit à 44,6 ME, soit 5% du chiffre d'affaires contributif (28,4 ME et 3,9% du chiffre d'affaires contributif un an plus tôt). Le dividende est porté de 1 euro par action à 1,10 euro par action, il sera détaché le 7 juillet et sera mis en paiement à compter du 11 juillet 2023.

Séché Environnement anticipe cette année un chiffre d'affaires contributif à un niveau proche de 1 milliard d'euros avec un taux de marge d'EBE proche de 22%...

Portzamparc parle d'une "très bonne publication", alors que Séché ne perçoit pas de ralentissement de l'activité et va continuer à enregistrer une croissance solide de ses résultats. "Nos scénario, recommandation et objectif de cours seront revus après la réunion de présentation de ce matin. Nous restons convaincus de la qualité du dossier et le consensus devrait relever ses attentes 2023... Cependant, le potentiel à court terme devrait être plus limité. Par conséquent, nous sortons le titre de notre liste Convictions" conclut l'analyste. A l'issue de ce changement, la liste 'Convictions' de Portzamparc sera composée de : 2crsi, Alfen, CDA, Exail, GTT, ID Logistics, Infotel, Lisi et Valbiotis.