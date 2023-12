Séché Environnement accélère sa transition écologique et dévoile sa trajectoire financière à horizon 2026

(Boursier.com) — Séché Environnement présente sa trajectoire financière et extra-financière à horizon 2026 lors de la Journée Investisseurs du 12 décembre 2023. Au coeur d'une démarche volontariste visant à accélérer sa transition écologique ainsi que celle de ses clients, le Groupe affiche de nouveaux engagements ambitieux au titre de sa stratégie Climat.

Il renforce également sa politique énergétique en relevant ses objectifs d'autosuffisance énergétique et se dote d'une nouvelle politique en matière de sobriété Eau. Enfin, le Groupe intensifie et élargit également sa démarche historique en faveur de la Biodiversité.

Fort de l'alignement important de ses activités à la taxonomie verte européenne, Séché confirme ses objectifs de croissance et de résultats opérationnels pour 2023 et affiche ses ambitions pour 2024 en matière de progression de son activité et de ses résultats opérationnels.

Ainsi sur la période 2024-2026, le Groupe poursuivra une stratégie qui lui permettra d'extérioriser un taux de croissance organique sensible ainsi qu'une amélioration de ses marges opérationnelles, brute et courante.

Dans le même temps, il maintiendra sa discipline financière stricte afin de maximiser sa génération de trésorerie libre et de conforter sur la période son bilan flexible et liquide.

Trajectoire financière à l'horizon 2026

*Confirmation des objectifs 2023;

*CA contributif compris entre 990 ME et 1.000 ME;

*EBE compris entre 215 ME et 219 ME;

*Levier à 2,7x EBE hors acquisitions réalisées en 2023.

Objectifs 2024

*Croissance organique de l'ordre de +5% par rapport aux objectifs 2023

*+ Effet de périmètre (en année pleine) de l'ordre de +65 ME

*EBE ajusté de l'ordre de 230 ME

*ROC ajusté de l'ordre de 105 ME

*Levier financier inférieur à 2,7x EBE ajusté (à périmètre 31.12.2023 constant)

Perspectives 2024 - 2026 (à périmètre 31.12.2023 constant)

*CA contributif ajusté + 5% par an (CAGR)

*EBE ajusté +9% par an (CAGR) pour viser un EBE compris entre 265 ME et 275 ME -soit 22% à 23% du CA contributif

*ROC ajusté +14% par an (CAGR) pour viser un ROC compris entre 132 ME et 144 ME -soit 11% à 12% du CA contributif

*Génération de trésorerie libre (avant acquisitions) supérieure ou égale à 250 ME sur la période

*Levier financier inférieur à 3 fois l'EBE (avec retour à l'objectif dans les 12 mois en cas d'acquisitions)

Séché Environnement se positionne sur les marchés en croissance de la transition écologique. Fort de son offre de solutions d'économie circulaire et de décarbonation des activités économiques (34% de son chiffre d'affaires contributif 2023E) couplée à son expertise en gestion de la dangerosité (21% de son chiffre d'affaires contributif 2023E), le Groupe met en oeuvre une économie circulaire sécurisée pour les industriels et les territoires.

Il propose également à ses clients une large gamme de services à forte valeur ajoutée (45% de son chiffre d'affaires contributif 2023E) répondant aux enjeux de sécurité environnementale de leurs activités.

Les activités de Séché répondent aux problématiques de long terme posées aux acteurs économiques en matière de transition écologique, et particulièrement de changement climatique, d'épuisement des ressources naturelles et de protection de la biodiversité.

Par ses métiers de valorisation de ressources rares et de production d'énergie de récupération, le Groupe fournit également des réponses aux enjeux de court terme des territoires et des industriels en matière d'accès aux matières premières, à l'eau et à l'énergie, en produisant ces ressources, régénérées et à bas carbone, disponibles localement et à des prix compétitifs.

A ce titre, sa performance environnementale tout autant que sa capacité d'innovation en matière de recherche et développement ou son organisation tournée vers l'efficience industrielle, constitue l'un des fondements de sa stratégie de croissance.

Séché Environnement s'affirme ainsi en partenaire de ses clients industriels ou collectivités territoriales dans leur transition écologique, au service d'une économie industrielle décarbonée, ses enjeux de transition écologique étant les enjeux de transition écologique de ses clients.

Stratégie de croissance rentable sur des marchés durablement porteurs

Présent sur des marchés fortement réglementés en France comme à l'International, Séché Environnement bénéficie du renforcement tendanciel des contraintes réglementaires qui s'imposent aux acteurs économiques afin de réduire leur empreinte écologique.

Portées par ses capacités d'innovation et par la dynamique de ses marchés, les activités du Groupe se concentrent sur la valeur ajoutée de la chaîne de valeurs des métiers environnementaux.

Pour toutes ces raisons, elles affichent à la fois une forte visibilité, une croissance soutenue, des marges opérationnelles élevées et en progression, et une résilience avérée.

Séché adosse cette stratégie de croissance organique à une politique active de croissance externe, en France et également à l'International qui représente désormais environ 30% de son chiffre d'affaires contributif et où le Groupe a pris des positions commerciales de premier plan dans certaines zones géographiques, comme en Italie du Nord ou en Afrique australe.

L'étendue de son offre, les synergies commerciales croisées qui en résultent, ainsi que son anticipation des évolutions réglementaires qui impactent ses marchés, permettent au Groupe d'afficher sur la période récente des taux de croissance organique très sensiblement supérieurs aux taux de croissance prévisionnelle des PIB au sein des zones géographiques dans lesquelles il est implanté.

Alliant une croissance soutenue et un niveau élevé de ses marges opérationnelles, le Groupe a ainsi extériorisé une croissance moyenne de son chiffre d'affaires contributif de +14% par an entre 2018 et 2022 -dont +7% en organique-, avec un EBE en progression de +17% sur la même période -dont +14% en organique.

Les nouveaux engagements extra-financiers à horizon 2026

Séché Environnement dispose d'un modèle économique durable au sens de la taxonomie verte européenne.

Sur la base des 6 actes délégués publiés le 5 juin 2023 par la Commission Européenne, les pourcentages d'éligibilité et d'alignement des activités de l'entreprise à la réalisation des 6 objectifs environnementaux atteignent respectivement 86% et 67% du chiffre d'affaires.

Ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne des activités économiques en Europe (inférieur à 10%), illustrant la contribution de l'entreprise au verdissement de l'économie.

Démontrant la capacité du groupe international à coupler croissance économique et réduction des impacts environnementaux de ses clients, Séché environnement annonce de nouveaux objectifs extra-financiers à 2026.

Les nouveaux objectifs environnementaux de Séché Environnement sont les suivants :

-Poursuivre la décarbonation de ses activités : -13% de gaz à effet de serre (en ligne avec la cible validée début 2023 par SBTi)

-Consolider la capacité à décarboner ses clients en augmentant des activités de recyclage matière : +50% de gaz à effet de serre évités

-Renforcer la sobriété énergétique du groupe : -12% de consommation d'énergie

-Augmenter la résilience énergétique de l'entreprise : 310% d'autosuffisance énergétique

-Réduire la consommation en eau de ses activités : -13% de consommation d'eau

-Préserver la biodiversité : 80% d'avancement de son plan d'action Act4Nature.

En anticipation des attendus de la CSRD, des plans d'actions chiffrés et planifiés sont également associés à ces objectifs environnementaux.

Ces différents objectifs permettront de réduire les impacts environnementaux de Séché Environnement, ainsi que ceux de ses clients, renforçant le positionnement de l'entreprise en tant qu'acteur clé de la transition écologique.

La trajectoire commerciale, opérationnelle et financière à horizon 2026

Séché Environnement intègre dans ses principaux agrégats financiers des éléments de volatilité significatifs, en particulier ceux tenant à la contribution en chiffre d'affaires comme en marges opérationnelles des activités d'urgence environnementales (contrats "d'ampleur exceptionnelle") ou celles liées aux effets-prix dans ses activités de valorisation énergétique (jeu des indexations des contrats de vente d'énergie ou évolution des prix de marché, coûts d'intégration des filiales).

A titre illustratif, ces impacts peuvent être retracés de la manière suivante :

Les perspectives 2024-2026 présentées ci-après sont ajustées des impacts éventuels de ces effets non-récurrents sur le chiffre d'affaires contributif et l'excédent brut d'exploitation.

Poursuite d'une croissance organique sensible

S'appuyant sur son expertise en matière de déchets complexes et de sécurité des infrastructures industrielles, positionné au coeur des problématiques environnementales et de durabilité des territoires et des entreprises industrielles, Séché poursuivra le déploiement son offre de solutions à haute valeur ajoutée environnementale en France et à l'international.

En France, l'activité du Groupe devrait être soutenue par les marchés dynamiques de l'Economie circulaire et surtout des Services aux industriels.

Sur les marchés de l'Economie circulaire, Séché s'attachera à développer ses capacités en matière de valorisation énergétique de déchets non dangereux dans un contexte de réduction tendancielle des capacités de traitement, et de valorisation matières des déchets dangereux.

Sur les marchés de Services, Séché bénéficiera d'un contexte réglementaire porteur et de la dynamique de croissance résultant de sa nouvelle offre dans les métiers du cycle de l'eau industrielle et des synergies croisées attendues avec les autres activités et clientèles du Groupe. Le Groupe bénéficiera également de la dynamique de croissance pour ses "offres globales", offre de gestion déléguée proposée aux industriels.

A l'international, le Groupe est confiant dans sa capacité à maintenir une croissance solide en particulier :

-En Italie, où le nouvel ensemble Mecomer-Furia offre de puissantes synergies commerciales et industrielles et fait de Séché l'un des tout premiers opérateurs des marchés des déchets dangereux ;

-En Afrique australe (Afrique du Sud et Namibie), où le Groupe réunit l'offre de solutions la plus complète en matière de gestion de déchets et de sécurité environnementale à l'intention des industriels au travers d'Interwaste, Spill Tech et Rent-A-Drum.

Le Groupe est également confiant sur sa capacité à profiter de la bonne orientation de ses marchés en Amérique Latine, où il vient de se renforcer dans ses métiers de l'urgence environnementale avec l'acquisition récente d'Essac au Pérou.

Séché anticipe un chiffre d'affaires contributif ajusté de l'ordre de 1.200 ME en 2026, soit un taux de croissance organique moyen de l'ordre de +5% sur la période.

Amélioration de la rentabilité opérationnelle brute et courante

Sur l'ensemble de ses périmètres, le Groupe poursuivra sa stratégie d'efficience industrielle, fondée sur des exigences rigoureuses en matière de sécurité, de conformité réglementaire et d'excellence opérationnelle.

Dans ce cadre, le Groupe déroule un plan de productivité qui lui permet d'anticiper :

-Une amélioration du taux d'utilisation de ses outils industriels et logistiques ;

-Une maîtrise rigoureuse des investissements industriels.

Ceux-ci devraient se stabiliser sur la période autour des niveaux atteints en 2023, soit entre 100 ME et 110 ME par an.

Le taux d'investissement normalisé s'affiche à environ 9% du chiffre d'affaires contributif (vs. 10% auparavant), dont 3% d'investissements de maintenance, 2% d'investissements liés à la sécurité et à la réglementation, et 4% d'investissements de développement.

Séché bénéficiera d'autres leviers sur sa rentabilité opérationnelle brute et courante, comme la montée en rentabilité des nouveaux périmètres d'activité (en particulier dans les métiers du cycle de l'eau industrielle) ou la maîtrise de ses charges d'exploitation à travers un plan d'économies qui doit permettre une réduction des dépenses de l'ordre de 20 ME sur la période (à périmètre constant).

Enfin, la part prépondérante des activités de Services dans le mix activités doit conduire sur la période à une progression plus rapide du ROC comparée à celle de l'EBE.

Le Groupe vise ainsi pour 2026 :

-Un EBE ajusté compris entre 265 ME et 275 ME, soit un taux de rentabilité opérationnelle brute compris entre 22% et 23% du chiffre d'affaires contributif

-Un ROC ajusté compris entre 132 ME et 144 ME, soit un taux de rentabilité opérationnelle courante compris entre 11% et 12% du chiffre d'affaires contributif.

Maximisation de la génération de trésorerie libre

Séché Environnement s'attachera à maximiser sa génération de trésorerie libre par la maîtrise de ses investissements autour de leur niveau actuel, la neutralisation de sa variation de besoin en fonds de roulement en moyenne sur la période et une politique de dividendes adaptée.

Le Groupe entend ainsi générer un flux de trésorerie libre supérieur ou égal à 250 ME sur la période 2024 et 2026 (hors acquisitions).