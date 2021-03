Séché Environnement : 2020, une année de résilience

(Boursier.com) — Au terme d'une année 2020 inédite, Séché Environnement démontre une nouvelle fois la résilience de ses métiers, de ses performances opérationnelles, financières et environnementales. Le groupe publie un chiffre d'affaires contributif de 672,5 millions d'euros en léger recul de -2,2% par rapport à 2019 (en données publiées) et de -2,8% (à périmètre et change constants). Séché Environnement confirme en 2020 la résilience de ses activités en France, et pour une large part, à l'International.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 137 ME en légère hausse de +1,2% par rapport à 2019 extériorisant une progression sensible de la rentabilité brute opérationnelle à 20,4% du chiffre d'affaires contributif (19,7% en 2019). Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) affiche une quasi-stabilité par rapport à 2019, à 47,5 ME (47,8 ME en 2019), traduisant une légère amélioration de la rentabilité opérationnelle courante à 7,1% du chiffre d'affaires contributif (7% en 2019).

Le Résultat opérationnel supporte diverses charges à hauteur de (3,3) ME notamment liées à la structuration du Groupe à l'International (sommes acquittées pour la recherche d'acquisitions de cibles, charges relatives à l'entrée d'un partenaire B-BBEE en Afrique du Sud ...) et s'établit à 44,2 ME, soit 6,6% du chiffre d'affaires contributif (46,8 ME au 31 décembre 2019, soit 6,8% du chiffre d'affaires contributif).

Après comptabilisation d'une charge d'impôt de -8,4 ME, le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 13,8 ME soit 2,1% du chiffre d'affaires contributif (18,9 ME au 31 décembre 2019, ou 2,8% du chiffre d'affaires contributif).

Situation financière

Le Groupe extériorise au 31 décembre 2020 un cash-flow opérationnel disponible de 63,3 ME (48,8 ME en 2019, soit une progression de +30% sur la période). Le taux de conversion cash ressort à 46% de l'EBE, niveau sensiblement supérieur à l'objectif fixé par le Groupe pour 20208, de 35%.

La trésorerie disponible s'établit à 105,2 ME au 31 décembre (92,3 ME un an plus tôt) et contribue à conforter une situation de liquidité de 275,3 ME (287,3 ME fin 2019). La ligne de liquidités qui avait été tirée au 1er semestre 2020 a été intégralement remboursée au cours du 2e semestre.

La dette financière nette (IFRS) s'inscrit en léger retrait, à 450,2 ME au 31 décembre 2020 (456,2 ME un an plus tôt).

Le levier financier s'affiche à un niveau inchangé de 3,1x EBE (3,1x il y a un an), très en-deçà du covenant bancaire fixé à 3,95x et pouvant être porté à 4,25x en cas d'acquisition.

Perspectives

Bénéficiant d'une organisation agile et réactive, le Groupe affiche en 2020 des marges opérationnelles d'un niveau égal ou supérieur à celui de l'an passé, tandis que sa situation financière confirme sa solidité avec un levier financier inchangé par rapport à fin 2019. Désormais, Séché Environnement fait l'hypothèse que les effets de la crise sanitaire sur l'économie devraient s'atténuer progressivement au cours de l'année 2021, en France et dans la plupart des pays où le Groupe est implanté.

Dans cette hypothèse, et au regard de la résilience de ses activités et de ses marges en 2020, Séché Environnement est confiant sur sa capacité à renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires et à poursuivre l'amélioration de ses marges opérationnelles en 2021, confortant ainsi la trajectoire commerciale, opérationnelle et financière que le Groupe s'est donné à horizon 2022.