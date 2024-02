Seb va acquérir Groupe Sofilac et ses marques emblématiques

(Boursier.com) — Le Groupe SEB ouvre un nouveau chapitre culinaire d'excellence en engageant le processus d'acquisition du Groupe Sofilac et de ses marques emblématiques : Lacanche et Charvet. Le groupe renforce ainsi son expertise sur le segment de la cuisson haut de gamme, et poursuit ainsi sa croissance dans les marchés professionnels et semi-professionnels.

Sofilac est un groupe familial français détenu en majorité par les membres de la famille Augagneur. Il conçoit, fabrique, et distribue des équipements de cuisson haut de gamme semi-professionnels (marque Lacanche) et professionnels (notamment avec la marque Charvet). Lacanche, Entreprise du Patrimoine Vivant, et Charvet offrent des produits exceptionnels, intemporels et durables issus de savoir-faire uniques. Fort de ses marques iconiques, le Groupe Sofilac répond aux exigences des chefs professionnels et amateurs de cuisine pour leur permettre d'exprimer au mieux leur talent.

Cette acquisition permettrait au Groupe SEB de renforcer sa présence dans le segment de la cuisson en complétant son dispositif constitué de ses marques premium (Krampouz, Forge Adour, WMF, All-Clad, et Lagostina). Elle soutiendrait par là même l'ambition du Groupe SEB de devenir un acteur de référence des marchés de l'Équipement professionnel et semi-professionnel, rentables et en croissance, avec des marques, produits et canaux de distribution complémentaires.

Cette opération, attendue pour avril 2024, est conditionnée notamment aux informations et consultations des instances représentatives du personnel au sein de certaines sociétés du Groupe Sofilac.