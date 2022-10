Seb : un avertissement qui ne passe pas inaperçu

(Boursier.com) — Seb plonge de plus de 6% à 59,1 euros à l'ouverture du marché parisien, logiquement secoué après son avertissement sur résultats. Le groupe de petit électroménager a connu un troisième trimestre difficile avec des ventes en baisse de 3,4% (-8,1% en organique) à 1,894 MdE et un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 120 ME, contre 208 ME au troisième trimestre 2021.

SEB anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 7,9 MdsE cette année contre un niveau stable de 8,06 MdsE espéré auparavant. Le taux de marge opérationnelle ne serait de son côté plus compris entre 8% et 8,5% mais entre 7% et 7,5%. "La performance 2022 du Groupe est très impactée par la forte conjonction d'éléments négatifs, à hauteur de 300 ME (inflation, devises, autres vents contraires) et se compare à une année 2021 record. Le Groupe reste convaincu du caractère structurellement porteur de ses marchés Grand Public et Professionnel", a tenté de rassurer Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe.

Portzamparc réduit son objectif de 148 à 119 euros mais reste à l''achat'. La maison de bourse parle logiquement d'une publication en dessous des attentes, mais se demande si le marché n'attendait pas finalement une plus nette dégradation de l'environnement. Elle note également un phénomène intéressant et qui s'amplifie : l'EV de Supor (détenu à environ 83%) représente à présent près de 80% de l'EV de SEB, laissant peu de valorisation aux autres zones du groupe en SOTP...