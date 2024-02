Seb : trop bien ?

(Boursier.com) — Seb redonne 0,9% à 112,50 euros ce jeudi, alors que le dossier a été recherché hier après le relèvement de sa guidance annuelle de résultat opérationnel d'activité... Le groupe de petit électroménager a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées (+5,3% en organique, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro, notamment le yuan chinois).

Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5%, reflétant un retour à la croissance de l'activité Grand Public et une forte progression du chiffre d'affaires de l'activité Professionnel. Seb confirme le redressement continu de sa marge brute et attend donc désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023, contre au moins 10% précédemment.

Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue accumule Seb avec un objectif ajusté de 136 à 134 euros et Berenberg reste acheteur avec un objectif réhaussé de 128 à 135 euros. TP ICAP Midcap ('achat') parlait de son côté d'un 'solide travail' avec un CA qui franchit à nouveau la barre des 8 MdsE et une croissance organique de plus de 5%. Le broker a ajusté sa cible de 147 à 149 euros à la suite de la modification de ses estimations 2023-2025.