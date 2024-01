Seb : tout bon

(Boursier.com) — Seb s'envole de 6,3% à 113,6 euros, recherché après le relèvement de sa guidance annuelle de résultat opérationnel d'activité. Le groupe de petit électroménager a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées (+5,3% en organique, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro, notamment le yuan chinois).

Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5%, reflétant un retour à la croissance de l'activité Grand Public et une forte progression du chiffre d'affaires de l'activité Professionnel. Seb confirme le redressement continu de sa marge brute et attend donc désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023 contre au moins 10% précédemment.

TP ICAP Midcap ('achat') parle d'un 'solide travail' avec un CA qui franchit à nouveau la barre des 8 MdsE et une croissance organique de plus de 5%. Le broker ajuste sa cible de 147 à 149 euros à la suite de la modification de ses estimations 2023-2025. Sa valorisation est fondée sur la base d'un modèle DCF-Comparables mais de rappeler cependant que Seb détient plus de 80% du capital de Supor qui affiche une capitalisation proche de 5,3 MdsE, ce qui constitue également un soutien à la valorisation quand bien même il faudrait ajuster des minoritaires & de l'intra-groupe (soit environ 30%). Sur le fondement du consensus, le titre s'échange à EV/EBIT de l'ordre de 10,9x2024 ( à rapprocher d'un historique à 5 ans de 11,6x) et présente un FCF yield de plus de 7%.

En dépit d'un contexte de consommation incertain, la confirmation d'un redressement sensible des activités Grand public devrait rassurer et l'exposition au Café Professionnel constituera un facteur de soutien supplémentaire à la croissance organique, note de son côté Oddo BHF. 2023 sera une première étape dans la reconstitution des marges. SEB réaffirme la solidité et la résilience de son business model. Parallèlement à la forte génération de FCF (environ 400 ME en 2023), l'endettement est maitrisé (DN/EBITDA 1,9xe). L'opinion fondamentale 'surperformance' du courtier est reconduite avec en toile de fond la capacité à réaliser des acquisitions. L'objectif est maintenu à 127 euros.