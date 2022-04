Seb : tassement de la marge sur le premier trimestre

(Boursier.com) — Sur le premier trimestre 2022, les ventes de Seb sont de 1.915 ME, soit +3,4% sur un 1er trimestre 2021 record.

La croissance organique est de +0,4%, incluant environ -4 points d'effets Russie-Ukraine et de variations des programmes de fidélisation.

Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 140 ME et 172 ME à change et périmètre constants vs. 198 Me au 1er trimestre 2021.

La dette financière nette atteint 1.850 ME, en hausse de 385 ME vs 31/03/2021.

Le groupe maintient son ambition 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires et une progression du Résultat Opérationnel d'Activité...