Seb : sur un sommet d'un an

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Seb s'adjuge 3% à 150,8 euros en début de Séance à Paris, sur un sommet d'un an. Alors qu'il faudra patienter jusqu'au 26 octobre pour connaître l'évolution des résultats du groupe sur les neuf premiers mois de l'année, Oddo BHF est passé à l''achat' sur le dossier en visant 177 euros. Le broker note que le spécialiste du petit électroménager a rehaussé par deux fois son scénario COVID ce qui témoigne de la bonne résistance de l'activité et des marges à la crise sanitaire. La deuxième partie de l'année semble confirmer la stabilisation du chiffre d'affaires à périmètre et change constant et l'analyste envisage pour 2021 le retour à une croissance plus normative. La situation bilancielle est très saine et des acquisitions sont réalisables.