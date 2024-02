Seb : secoué !

(Boursier.com) — Seb est logiquement sous pression après l'annonce de la sortie du capital de Peugeot Invest. Mettant fin à 20 ans d'histoire commune, la holding a fait part du succès de la cession de 2.223.674 titres Seb, représentant environ 4,02 % du capital, au prix de 106 euros par action. Compte tenu d'une décote de 7% induite par le processus de vente, Bryan Garnier se dit convaincu que toute faiblesse du cours représente une opportunité de se positionner afin de bénéficier de perspectives optimistes pour l'exercice 2024 et d'une expansion attrayante des marges dans le moyen terme. La firme devrait en effet bénéficier d'une reprise progressive en Chine et d'un retour de la croissance en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord avec la fin de la phase de déstockage.

Seb trébuche de plus de 6% à 104,8 euros en séance.