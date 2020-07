Seb se renforce aux Etats-Unis avec StoreBound

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Le Groupe SEB a signé un accord pour une prise de participation majoritaire dans la société StoreBound, propriétaire de la marque d'articles et accessoires de cuisine Dash, qui s'est imposée comme marque préférée des consommateurs soucieux de leur santé aux Etats-Unis.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 31 juillet 2020.

Fondée en 2010, StoreBound développe des articles et accessoires de cuisine pour améliorer le quotidien, sous plusieurs marques telles que Dash, Sobro, Chef Geoffrey Zakarian, entre autres. La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de distributeurs américains de référence off-line et on-line. En seulement 8 ans, StoreBound a développé la plus large audience sur les médias sociaux de son industrie aux Etats-Unis, avec plus d'un million d'abonnés Instagram, ayant généré des milliards d'impressions pour distribuer ses produits en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. StoreBound a lancé plus de 200 produits en s'appuyant sur un modèle de distribution omnicanale performant combinant la vente en magasin, l'e-commerce et les médias sociaux.

En forte croissance, la société a généré un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. StoreBound est basée à New York et emploie environ 50 personnes. Elle figure depuis 4 années consécutives dans la liste des entreprises à plus forte croissance publiée par Inc. Magazine et a rejoint le Top 100 de la liste Entrepreneur 360 en 2019.