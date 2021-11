Seb : sans réaction

(Boursier.com) — Seb campe ce lundi sur les 138 euros, stable, malgré Invest Securities qui a revalorisé le dossier de 176 à 187 euros avec un avis à l'achat. Les investisseurs ont globalement salué le relèvement de la guidance de revenus annuels du groupe de petit électroménager. Le management anticipe désormais une croissance des ventes publiées autour de 14% pour 2021, contre au-dessus de 10% auparavant, après avoir enregistré des performances record sur les neuf premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires de 5,57 milliards d'euros, en hausse de 18,2%.

A fin septembre, le Résultat Opérationnel d'Activité est ressorti à 528 ME, en progression de 63%. La marge opérationnelle s'est établie ainsi à 9,5% à fin septembre et à 10,6% sur le troisième trimestre. L'objectif de marge opérationnelle d'activité pour l'année, proche de 10%, a été réitéré avec des surcoûts (matières, composants, fret et devises) désormais estimés autour de 300 ME sur le ROA (contre "supérieurs à 250 ME" fin juillet).

"Le groupe a révisé à la hausse ses attentes 'top line' sous le très bon momentum des ventes avec une confirmation d'une MOPA d'environ 10%" avait commenté de son côté Portzamparc pour qui la valorisation du dossier est nettement en dessous des moyennes de long terme dans une année record malgré le contexte...