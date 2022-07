SEB s'offre l'Espagnol Zummo

(Boursier.com) — Le Groupe SEB poursuit son renforcement sur le marché professionnel avec l'acquisition de Zummo, entreprise espagnole leader mondial des machines automatiques d'extraction de jus de fruits. L'offre professionnelle du Groupe SEB s'enrichit ainsi pour répondre à ses ambitions sur ce segment. De nombreuses synergies vont ainsi se créer pour l'ensemble des clients du Groupe SEB : hôtels, grandes enseignes de restauration et commerces de proximités, en France et dans le monde. Entreprise espagnole fondée à Valence, Zummo a commencé son activité en 1992 avec l'objectif de créer le jus de fruits frais parfait et est aujourd'hui leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines automatiques de pressage et de transformation de fruits et légumes frais. Les technologies développées au fil du temps ont permis à Zummo d'avoir un avantage concurrentiel majeur sur un marché extrêmement dynamique, juge SEB.

Avant son rachat total par le Groupe SEB, Zummo était détenue à 93% par Meridia Private Equity I, géré par Meridia Capital Partners, et à 7% par Olmina Valencia, détenue par le fondateur Mr Rafael Olmos, qui a passé plus de 30 ans à la tête de Zummo et qui est aussi Président de HOSTELCO. Zummo affiche environ 25 ME de chiffre d'affaires 2021 pour 130 salariés, dont 15% en R&D.