Seb s'envole après le relèvement de l'objectif de ventes annuelles

(Boursier.com) — En première position du SBF120, Seb s'envole de 14% à 140 euros, les investisseurs saluant le relèvement de la guidance de revenus annuels du groupe de petit électroménager. Le titre n'avait plus connu une telle flambée depuis le printemps 2015. Le management anticipe désormais une croissance des ventes publiées autour de 14% pour 2021, contre au-dessus de 10% auparavant, après avoir enregistré des performances record sur les neuf premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires de 5,57 milliards d'euros, en hausse de 18,2%. A fin septembre, le Résultat Opérationnel d'Activité ressort à 528 ME, en progression de 63%. La marge opérationnelle s'établit ainsi à 9,5% à fin septembre et à 10,6% sur le troisième trimestre.

L'objectif de marge opérationnelle d'activité pour l'année, proche de 10%, a été réitéré avec des surcoûts (matières, composants, fret et devises) désormais estimés autour de 300 ME sur le ROA (contre "supérieurs à 250 ME" fin juillet).

Le groupe présente des atouts majeurs au travers de son modèle industriel, de la diversité de ses marques, catégories & géographies, de sa force d'innovation, d'un statut de valeur de biens de consommation non-discrétionnaires, de sa capacité à gérer les opex, d'une tendance porteuse sur le cooking-at home (65% du CA consolidé) exacerbée par Covid, de sa forte exposition au digital (35% en 2020), à la Chine (24% du CA) et au café pro, détaille Midcap Partners.

Le groupe continuera d'avancer progressivement vers le DtoC. Seb reste par ailleurs, un excellent générateur de cash-flow ce qui devrait permettre de continuer de matérialiser des opérations de croissance externe dans un environnement normalisé et en priorisant les éventuelles cibles qui apportent un complément (produits, géographies) porteuses d'innovation et orientées online... A l''achat' sur le titre, l'analyste ajuste sa cible de 178 à 176 euros.

"Le groupe révise à la hausse ses attentes 'top line' sous le très bon momentum des ventes avec une confirmation d'une MOPA d'environ 10%" commente de son côté Portzamparc pour qui la valorisation du dossier est nettement en dessous des moyennes de long terme dans une année record malgré le contexte... Verdict : "Acheter en visant un cours de 185 euros".