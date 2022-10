Seb revoit en baisse ses prévisions 2022 après un T3 difficile

(Boursier.com) — Le groupe de petit électroménager Seb a connu un troisième trimestre difficile avec des ventes en baisse de 3,4% (-8,1% en organique) à 1.894 ME. Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) est tombé à 120 ME contre 208 ME au troisième trimestre 2021.

Sur les 9 premiers mois de l'année, SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 5.560 ME, quasiment stable par rapport aux performances record au 30 septembre 2021. La décroissance organique de 4,3% a été presque compensée par une contribution positive des devises de 4,1%, majoritairement liés au yuan chinois et au dollar américain. A 5.056 ME, les ventes de l'activité Grand Public à fin septembre se sont inscrites en léger repli (-1,2%) contre une croissance de 19,8% en 2021 vs 2020 sur 9 mois.

Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) des 9 premiers mois de l'année s'est élevé à 319 ME, par rapport au plus haut historique de 528 ME réalisé à fin septembre 2021. Il intègre un effet devises négatif de 40 ME. La marge opérationnelle pour les neufs premiers mois s'élève ainsi à 5,7% contre 9,5% atteints en septembre 2021. SEB parle d'un effet volumes très négatif, qui est très largement à mettre au compte du recul des ventes en France et en Allemagne, ainsi que de la perte de chiffre d'affaires en Russie et en Ukraine. Le groupe subit aussi une augmentation des coûts liée notamment aux matières premières, au fret et au stockage.

SEB revoit en baisse ses prévisions 2022 : le chiffre d'affaires est attendu à environ 7,9 Mds E contre un niveau stable de 8,06 Mds E espéré auparavant. En conséquence, le taux de marge opérationnelle ne serait pas compris entre 8% et 8,5% mais entre 7% et 7,5%.

" La performance 2022 du Groupe est très impactée par la forte conjonction d'éléments négatifs, à hauteur de 300 ME (inflation, devises, autres vents contraires) et se compare à une année 2021 record. Le Groupe reste convaincu du caractère structurellement porteur de ses marchés Grand Public et Professionnel ", indique Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB.