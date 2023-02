Seb : reste bien orienté malgré une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Encore porté par sa dernière publication, SEB s'adjuge 2,6% à 108,3 euros en cette fin de semaine. TP ICAP Midcap a néanmoins dégradé la valeur à 'conserver' tout en maintenant son objectif à 110 euros. La réalisation de Seb en 2022 illustre une fois de plus la capacité du groupe à contrer autant que possible les headwinds, souligne le broker. La visibilité reste néanmoins limitée à court terme et 2023 sera possiblement encore un exercice de normalisation graduelle avant de consacrer en 2024 pleinement à nouveau les vertus du groupe, détaille l'analyste.

Seb dispose de leviers de croissance organiques long terme solides, dont le recentrage sur la maison, le cooking-at-home (1/3 du CA), le renouvellement de l'équipement porté par l'innovation, le développement des classes moyennes, une croissance du marché du PEM en volume qui s'accompagne d'une prémiumisation constante, un niveau d'équipement en PEM très hétérogène dans le monde et, le déploiement de la consommation de café... Le momentum comporte néanmoins encore quelques inconnues à court terme et le cours cible du broker étant proche, ce dernier passe donc à 'conserver' sur le dossier.