Seb : reprise des ventes sur le troisième trimestre

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Les ventes de Seb sur le 3e trimestre sont de 1.797 ME, soit +4,4% à données identiques.

Le chiffre d'affaires 9 mois est de 4.712 ME, ce qui correspond à -6,7 % à données identiques.

Sur le T3, le groupe a réalisé un Résultat Opérationnel d'Activité de 221 ME, contre 178 ME en 2019. A fin septembre, le Résultat Opérationnel d'Activité s'établit à 324 ME, contre 407 ME pour les 9 premiers mois de 2019, une baisse de -20,4%.

Sur l'ensemble de l'année, Seb s'attend à des ventes en baisse de 5 à 6% à données inchangées.

Le Résultat Opérationnel d'Activité est prévu en retrait de 25 à 30% incluant un effet devises négatif légèrement supérieur à 100 ME.