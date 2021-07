SEB renforce son partenariat avec Jamie Oliver

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe SEB et le célèbre chef britannique et animateur culinaire, Jamie Oliver, donnent une nouvelle dimension à leur partenariat, engagé depuis 2003. Avec plus de 25 millions de produits co-brandés commercialisés à ce jour dans le cadre de cette collaboration, Jamie Oliver et le Groupe SEB proposeront aux amateurs de cuisine du monde entier une gamme élargie de produits Jamie Oliver by TEFAL. La principale ambition de cette collaboration est d'inspirer les familles du monde entier en leur donnant envie de cuisiner de façon équilibrée à la maison.

Le partenariat entre TEFAL et Jamie Oliver a débuté en 2003 avec le lancement d'une collection de poêles en inox haut de gamme. Désormais, et pour une durée de 5 ans, ce partenariat dépasse les frontières des 13 pays dans lesquels il a été initialement lancé (Royaume-Uni, marchés Nordiques, Allemagne, Australie...) pour s'étendre partout où la marque TEFAL est commercialisée, soit environ 30 pays.

Avec près de 4 produits TEFAL vendus par seconde dans le monde, la marque partage les mêmes valeurs et propose depuis l'origine des solutions simples et pratiques, adaptées à la cuisine du quotidien, dans un contexte où la cuisine fait-maison est plébiscitée.