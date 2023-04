Seb réitère les objectifs annoncés lors de la publication de ses résultats annuels 2022

(Boursier.com) — Le groupe Seb annonce des Ventes de 1.822 ME, -3,7% à tcpc et -4,9% publié sur le 1er trimestre avec des performances contrastées entre le Grand Public (-6,6%) et le monde Professionnel (+29% à tcpc).

Le Résultat Opérationnel d'Activité ressort à 65 ME (140 ME au 1er trimestre 2022). La génération de Cash-flow libre est supérieure à 200 ME. La dette financière nette s'inscrit à 1.864 ME, en baisse de 109 ME par rapport au 31/12/2022.

Hypothèses 2023 confirmées :

*Une amélioration progressive des ventes Grand Public

*Une forte croissance des ventes Professionnel

*Une marge opérationnelle en hausse sur l'ensemble de l'année.

Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB, a déclaré : "Nous débutons 2023 avec un trimestre en ligne avec nos attentes. Le retrait des ventes de l'activité Grand Public - notamment en Europe et aux Etats-Unis - fait suite à un premier trimestre 2022 record mais il s'inscrit dans l'amélioration séquentielle de l'activité depuis le point bas atteint au 3ème trimestre 2022. Le ralentissement temporaire de notre activité en Chine était également attendu ce trimestre. Nous anticipons une croissance positive de notre chiffre d'affaires sur les trois prochains trimestres en Chine.

Nous sommes particulièrement satisfaits de la forte croissance du pôle Professionnel sur l'ensemble de ses marchés. Cette activité que nous renforçons avec l'acquisition en février de La San Marco est un des moteurs importants de croissance future pour le Groupe.

Nous continuons à investir dans l'innovation et dans nos marques, et demeurons confiants dans la poursuite de l'amélioration de nos ventes dans notre activité Grand Public. Cette perspective combinée à une forte croissance de notre segment Professionnel nous permet de réitérer l'ensemble de nos objectifs annuels".