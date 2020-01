Seb recule après un point annuel plutôt décevant

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Seb redonne 2,4% à 124,2 euros au lendemain de la présentation de ses revenus annuels. Le spécialiste du petit électroménager, qui recule pour la quatrième séance consécutive en bourse, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,354 MdsE, en progression de 8%, incluant une croissance organique de 5,8%, un effet devises de +1% et un effet périmètre de +1,2%. Une performance inférieure aux attentes du marché et à l'objectif de la direction (croissance interne de 6 à 7%).

La firme devrait enregistrer une progression comprise entre 6% et 6,5% de son résultat opérationnel d'activité publié 2019.

Bryan Garnier ne s'attend pas à une reprise rapide du marché en France et en Allemagne au premier trimestre, et note que la contribution de la Chine à la croissance organique sera moins importante ce trimestre. A l''achat' sur le dossier, le broker affirme que bien que la visibilité soit limitée en ce début d'année, de potentielles opérations de croissance externe et une reprise progressive en France et en Allemagne tout au long de 2020 pourraient servir de catalyseurs au titre. La 'fair value' est abaissée de 175 à 167 euros.

Portzamparc réduit également sa cible de 164 à 161 euros mais reste à 'renforcer' sur le dossier. Si la publication est mitigée, la maison de bourse explique que la tendance de fond reste favorable et la politique d'innovation/extension des gammes associée à un pôle professionnel en croissance soutenue devrait permettre au groupe de continuer à afficher une croissance interne supérieure à 5%.