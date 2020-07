SEB : recherché !

SEB : recherché !









Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — SEB gagne 3% ce mardi à 146 euros sur le marché parisien, alors que parmi les derniers avis de brokers, HSBC a revalorisé le dossier de 120 à 146 euros, tout en restant à 'conserver'. Le spécialiste du petit électroménager a indiqué que l'impact de l'épidémie serait moins élevé que prévu et a estimé que la perte de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre devrait être d'environ 200 millions d'euros et non de 450 à 500 ME comme annoncé initialement. Le résultat opérationnel d'activité est désormais attendu en territoire positif.

"Depuis mi-mai, avec la régression de l'épidémie et la levée progressive des mesures de confinement, les marchés et notre activité Grand Public ont été mieux orientés qu'estimé, et ce, sur l'ensemble des géographies à l'exception de l'Amérique du Sud. En revanche, notre Activité Professionnelle est restée très négative du fait de la fermeture quasi généralisée des hôtels et restaurants sur la période", a commenté la direction.

Même si le management souhaite rester prudent sur l'évolution de l'activité dans les prochains mois, cette bonne reprise depuis la mi-mai permet d'être plus optimiste sur l'année et surtout réduit considérablement le risque d'un scénario de reprise lente, souligne Portzamparc. La maison de bourse révise ainsi son objectif de 120 à 140 euros mais, du fait du récent parcours du titre, reste à 'conserver'.