SEB : publication saluée

(Boursier.com) — En tête du palmarès, SEB s'adjuge près de 8% à 96,4 euros au lendemain de son point annuel. Le groupe de petit électroménager a vu ses ventes reculer de 1,2% l'an passé à 7,960 MdsE (-4,7% à taux de change et périmètre constants). Le management a néanmoins indiqué que ces performances attestent une bonne résilience dans un environnement géopolitique tendu et par rapport à un historique 2021 record. En comparaison de 2019, dernière année normative, le chiffre d'affaires 2022 est en progression de 8,2% et confirme une trajectoire positive dans la durée. Par ailleurs, le groupe a indiqué désormais viser le haut de la fourchette de 7% à 7,5% de son objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2022.

Les ventes du T4, attendues dans la continuité du T3 (-8,1% lfl), ressortent en retrait moins prononcé à -3,6% en publié et -5,6% à taux de change et périmètre constants, traduisant une moindre décélération sur le pôle Grand Public (-7,3% lfl vs -8,8% au T3) entretenue par la zone EMEA, les Amériques & la Chine et, d'une solide progression de la branche professionnelle (+17,6% lfl après -0,2% au T3 sur un effet de base élevé), affirme TP ICAP Midcap. Le momentum de court terme est implacablement pénalisant pour le groupe mais le courtier note qu'il est important de se rappeler qu'il a traversé absolument toutes les crises et dispose de nombreux leviers de croissance à long-terme. A la suite à la mise à jour de ses estimations et des comparables, le broker relève sa cible de 102 à 110 euros et reste à l''achat'.

Portzamparc parle d'une fin d'année en ligne avec les attentes. La poursuite de la baisse des coûts transports ces dernières semaines, des prix de la tonne d'acier en décroissance, et des effets changes moins favorables en top line mais plus intéressants sur le profil de rentabilité sont à noter. L'effet d'inertie négatif sur le BFR devrait progressivement s'estomper. Au final, le broker trouve le consensus prudent pour 2023. Principalement sous la hausse de sa valorisation par comparables, le courtier revalorise le dossier de 119 à 127 euros ('achat').