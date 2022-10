Seb prolonge son rebond boursier

(Boursier.com) — En très forte baisse hier matin, puis en hausse finalement en clôture, Seb remonte encore de 2% ce mercredi à 67,45 euros en bourse de Paris. Le groupe de petit électroménager, dans un premier temps sanctionné après son avertissement sur résultats, a remonté la pente alors que les investisseurs s'attendaient sans doute à une détérioration encore plus marquée des prévisions, estime Portzamparc... Alors que l'environnement en Europe occidentale s'affaiblit, le marché tablait sur une situation encore plus dégradée, selon la maison de bourse qui est à l''achat' sur le dossier.

Portzamparc, qui a malgré tout ajusté son objectif de 148 à 119 euros, souligne également un phénomène intéressant et qui s'amplifie : l'EV de Supor (détenu à environ 83%) représente à présent près de 80% de l'EV de SEB, laissant peu de valorisation aux autres zones du groupe en SOTP...

Évoquant un trimestre "décevant" accompagné de cette révision à la baisse de la guidance, Oddo BHF se montre plus mesuré : L'analyste a réduit son objectif de cours de 90 à 77 euros et a réitéré son avis 'neutre' sur la valeur. Il demeure toutefois prudent en raison d'une activité qui devrait rester sous pression (baisse en organique au quatrième trimestre estimée à environ -6/-8%), tout en rappelant que les trois derniers mois de l'année représentent traditionnellement plus de 35% des résultats du groupe...