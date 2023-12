Seb : placement privé de type Schuldschein pour 650 ME

(Boursier.com) — Le groupe de petit électroménager Seb a réalisé nouveau placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 650 ME réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans.

Seb indique que cet emprunt a été fortement sursouscrit, avec un livre d'ordres composé de 37 investisseurs français et internationaux de très grande qualité. Le montant du financement a ainsi été augmenté, d'un montant initialement prévu de 200 ME, à 650 ME.

Le groupe compte notamment utiliser ces ressources pour refinancer de la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et en 2024.