Seb pense relocaliser certaines fabrications en Normandie

(Boursier.com) — Centre de développement électronique du Groupe SEB, le site de Saint-Lô se dote d'une nouvelle ligne de production et diversifie son savoir-faire. Le site industriel, qui emploie une centaine de personnes, fabrique désormais les cartes électroniques, plus complexes, pour les machines à café professionnelles de la marque premium WMF.

La nouvelle ligne de production CMS (Composant Monté en Surface) du site industriel du Groupe SEB de Saint-Lô peut tenir une cadence de 60.000 composants à l'heure. Cette nouvelle ligne permet d'assembler des cartes électroniques complexes pour les machines à café professionnelles WMF. L'investissement de 1,2 million d'euros a été soutenu par la Région Normandie à hauteur de 25%.

Le site de Saint-Lô produit actuellement près de 5 millions de cartes électroniques par an, correspondant à 10 à 15% des besoins du Groupe SEB. Ces cartes sont principalement à destination des sites de production français.

Entre fin 2023 et 2024, une relocalisation d'une partie de la production européenne et chinoise est prévue à Saint-Lô afin de sécuriser la chaîne d'approvisionnement. La production du site augmentera alors à hauteur de 7 millions de cartes électroniques par an.

Egalement spécialisé dans les interfaces homme-machine, notamment pour les produits à destination du grand public comme le Companion de Moulinex ou la machine à café à grain automatique Perfection de WMF, le site de Saint-Lô réfléchit à les développer en Normandie pour ces mêmes machines à café professionnelles.