SEB organise une Journée Investisseurs

(Boursier.com) — Le Groupe SEB organise aujourd'hui à Paris une journée investisseurs destinée à la communauté financière.

Cet évènement sera retransmis en direct sur le site du Groupe SEB (www.groupeseb.com) à partir de 14h00 (CET).

Thierry de La Tour d'Artaise, Président du Conseil d'Administration, ouvrira l'événement, accompagné de Stanislas de Gramont, Directeur général, qui présentera à la fois la puissance du modèle de croissance et la vision stratégique du Groupe dans ses deux activités, Grand Public et Professionnel.

Plusieurs membres du Comité Exécutif interviendront au cours de cet événement :

- Cyril Buxtorf, Directeur général adjoint, Produits & Innovation, développera la stratégie d'innovation du Groupe ;

- Vincent Tai, Directeur général, Asie, retracera son expansion continue en Chine et ses perspectives de développement à long terme ;

- Martin Zouhar, Directeur général, SEB Professional Coffee, détaillera les fondamentaux très attractifs du marché du Café Professionnel, ainsi que les performances et le fort potentiel de croissance du Groupe SEB dans ce marché ;

- Olivier Casanova, Directeur général adjoint, Finance, exposera et mettra en perspective les performances financières du Groupe.

Dans ce cadre, et après la clôture des marchés financiers, le Groupe présentera ses ambitions financières à moyen terme qui feront l'objet d'un nouveau communiqué.