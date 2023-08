SEB : nouveau partenariat pour Krups en Australie et en Nouvelle-Zélande

(Boursier.com) — SEB annonce un nouveau partenariat entre sa marque Krups et Nescafé Dolce Gusto, pour la distribution des machines à café Nescafé Dolce Gusto en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce partenariat permettra aux distributeurs et aux consommateurs de découvrir les innovations dans le domaine du café portionné, tout en renforçant la marque Nescafé Dolce Gusto au niveau local, grâce à la marque internationale Krups et à l'expérience du Groupe SEB en matière de distribution.

SEB est le plus grand partenaire de Nescafé Dolce Gusto dans la distribution des machines à café au niveau mondial, avec une relation solide qui a commencé il y a 17 ans, dès le lancement du système. Le Groupe jouit d'une présence locale et mondiale significative grâce à son vaste portefeuille de marques, qui comprend des marques internationales telles que Tefal, Krups, WMF et All-Clad. Krups, marque historique allemande, a rejoint le Groupe SEB en 2001.

Aucun détail financier n'a été dévoilé.