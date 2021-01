Seb : nomination

(Boursier.com) — Le Groupe Seb annonce la nomination, le 1er janvier 2021, de Delphine SEGURA VAYLET, en qualité de directrice générale adjointe, Ressources Humaines, à la suite du départ à la retraite d'Harry TOURET.

Membre du Comité Exécutif et du Comité de Direction Générale, elle est rattachée au Président-directeur général, Thierry de La Tour d'Artaise. Elle est en charge de la Direction des Ressources Humaines du Groupe et de ses filiales dans le monde et a la responsabilité des Directions Learning et Développement, Administration du Personnel et Reporting RH, Développement du management et des Organisations, Rémunération et Avantages sociaux ainsi que du Développement Durable.

Delphine SEGURA VAYLET a débuté sa carrière au sein de Thales où elle a occupé différents postes de DRH opérationnels durant 13 années. Elle rejoint ensuite STMicroelectronics en 2007 comme DRH de la branche Digital Consumer. En parallèle, pendant 4 ans, elle est en charge de la Direction du Développement des Talents et des Organisations, puis de la Formation au niveau du Groupe. En 2014, elle rejoint Zodiac Aerospace en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe, membre du COMEX, jusqu'à la cession à Safran. Elle intègre le Groupe TOTAL en 2017 comme Directrice de la Stratégie et des Politiques RH Groupe.

Thierry DE LA TOUR D'ARTAISE, Président-directeur général du Groupe SEB, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Delphine SEGURA VAYLET qui a pour mission d'accompagner le développement de notre plan stratégique au service des ambitions du Groupe. Les membres du Comité Exécutif se joignent à moi pour lui souhaiter un grand succès dans ses nouvelles fonctions".