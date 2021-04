SEB muscle son Comex

SEB muscle son Comex









Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Afin d'accompagner ses ambitions stratégiques, le Groupe SEB renforce son Comité Exécutif et annonce la nomination de 4 nouveaux membres. Philippe Schaillée est nommé Directeur Général Adjoint en charge des Produits et de l'Innovation. Cathy Pianon est nommée Directrice Générale, Affaires Publiques et Communication ; Directrice du cabinet du Président-Directeur Général. Vincent Rouiller est nommé Directeur Général, Recherche. Philippe Sumeire est nommé Directeur Général, Juridique.