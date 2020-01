Seb mis à l'honneur à l'Elysée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dernier modèle d'autocuiseur Seb, le ClipsoMinut' Natural, sera mis à l'honneur les 18 et 19 janvier prochains lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée par le Palais de l'Elysée.

Les 18 et 19 janvier, le Président de la République Emmanuel Macron a souhaité ouvrir les portes de l'Elysée aux produits fabriqués en France et valoriser la créativité et le savoir-faire des entreprises locales ainsi que leur engagement en termes de RSE - circuit court, réduction de l'empreinte carbone, emplois...-.

120 produits français ont ainsi été sélectionnés représentant l'ensemble des départements de métropole et d'Outre-mer.

Le Groupe Seb se dit "fier d'avoir été sélectionné pour représenter la Côte d'Or, avec son produit emblématique, à l'origine de son histoire et de son développement, la Cocotte-Minute et en particulier le dernier né de la gamme : ClipsoMinut' Natural".