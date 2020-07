Seb met en place des mesures RH solidaires et innovantes

Crédit photo © Société Seb

(Boursier.com) — Dons de jours, prise en charge des frais de santé et baisse de rémunération des dirigeants : le Groupe SEB a mis en place une série de mesures innovantes qui ont permis de compenser l'impact de l'activité partielle pour ses salariés les plus touchés pendant la crise du COVID-19. Grâce à l'élan de solidarité des salariés, dirigeants et administrateurs du Groupe, près de 800 jours de congés ont été donnés et près de 860 salariés en activité partielle ont pu voir leur salaire maintenu à 100%.

En France, le Groupe SEB emploie 5.800 personnes sur 11 sites. Fidèle à ses valeurs fondatrices de responsabilité, solidarité et engagement, le Groupe a mis en place un certain nombre de mesures pour compenser les effets du chômage partiel pour les salariés les plus touchés pendant la crise du COVID-19.

1o Un accord inédit sur le don de jours de congés. Un accord majoritaire a été signé avec les partenaires sociaux sur le don de jours de congés, avec abondement de l'employeur. Ainsi, 400 jours de congés ont été donnés sur la base de volontariat par les salariés, soit un total de 800 jours après abondement.

2o Rémunération des dirigeants. Les mandataires sociaux, les membres français du COMEX ainsi que les membres du Conseil d'Administration ont décidé de réduire de 20% à 25% leur salaire sur la période concernée.

3o Prise en charge des frais de santé. Le Groupe SEB s'est engagé à prendre en charge la part employés des frais de santé (mutuelle) pour les salariés au chômage partiel qui voyaient leur salaire impacté pendant la période.

L'ensemble de ces mesures a ainsi permis à un total de 860 salariés en activité partielle de maintenir l'intégralité de leur salaire.

De plus, le Groupe SEB a mis en place une prime de continuité d'activité pour les salariés qui ont assuré le fonctionnement des sites par leur présence physique (prime journalière d'un montant de 15EUR bruts par jour).

Harry Touret, Directeur Général Adjoint, en charge des Ressources Humaines, commente : "Avec ces mesures solidaires, nous avons souhaité limiter l'impact social de la crise sanitaire tout en préservant la santé des salariés du Groupe. En tant qu'entreprise, nous estimons que nous avons aussi un rôle citoyen à jouer. Cet élan exprimé à tous les niveaux de l'entreprise est en ligne avec nos valeurs historiques."